Московские артисты выступили на фестивале «Рузская рыбалка»

На фестивале «Рузская рыбалка», который проходил на пляже «Ruza lake club» на Озернинском водохранилище, выступили московские артисты Вячеслав Королев, известный под псевдонимом NET SLOV, и Александр Шаманов. Оба музыканта хорошо знакомы с этим видом спорта.

Вячеслав Королев признался, что у него связаны особые воспоминания с живописным краем — он уже рыбачил на здешних местах. Артисты приехали не только за трофеями, но и чтобы порадовать публику. Они презентовали гостям и участникам фестиваля свои зажигательные хиты, включая свежие треки, премьера которых состоялась недавно.

Александр Шаманов напомнил, что это последний день зимы, и пожелал Рузскому округу продолжать развиваться и радовать жителей и гостей большими и уютными событиями, такими как «Рузская рыбалка».