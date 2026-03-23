Московская железная дорога завершила проверку инфраструктуры перед паводком

На Московской железной дороге завершилось обследование 4,2 тысячи малых мостов и водопропускных труб. Также были проверены 33 плотины в верховьях рек. Это необходимо для обеспечения бесперебойного движения поездов во время весеннего паводка, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Сейчас ведется непрерывный контроль за состоянием железнодорожного пути и гидротехнических сооружений. На 62 водомерных постах в бассейнах крупных рек замеры проводятся дважды в день. Организовано 12 мест постоянного наблюдения за участками, проходящими вблизи водоемов. Локомотивные бригады прошли инструктаж по проследованию таких мест в условиях паводка.

Железнодорожники также расчистили от снега и льда 3,9 тысячи километров кюветов и более 3,4 тысячи километров водоотводных канав. Создан запас материалов и инструментов для предупреждения размывов пути и оперативной ликвидации последствий паводка.

На Московской железной дороге сформированы 23 противоразмывных поезда, что на 6 единиц больше, чем в прошлом году. Они распределены по всему полигону МЖД и могут быть оперативно направлены в места с риском подтопления железнодорожного полотна.