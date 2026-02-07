Московская железная дорога получила новую снегоочистительную машину

Парк снегоуборочной техники Московской железной дороги пополнился современной машиной УСМн, произведенной в России. Эта техника предназначена для эффективной очистки железнодорожных путей от снега. Информация об этом появилась в Минтрансе Подмосковья, ссылающемся на МЖД.

УСМн оборудована отвальными устройствами, которые позволяют убирать снег высотой до 1,5 метров. Также машина оснащена пневмоочистительной установкой, которая мощным воздушным потоком удаляет снег в межрельсовом пространстве и на стрелочных переводах. В машине предусмотрено специальное помещение для отдыха обслуживающей бригады.

Технические характеристики УСМн позволяют ей работать круглосуточно. Даже в условиях сильных снегопадов машина способна за два часа расчистить от снега более 40 километров железнодорожного пути. Новая снегоочистительная машина будет работать на всем полигоне Московской железной дороги.

Источник: «Московская железная дорога».