Московская областная филармония и ЦМШ-АИИ наладят сотрудничество

15 июня Московская областная филармония и Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые возможности для реализации совместных творческих и образовательных проектов, направленных на поддержку молодых музыкантов и развитие академического исполнительского искусства.

Соглашение подписали лауреат государственной премии, народный артист России, президент благотворительного фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой, председатель художественного совета ЦМШ Денис Мацуев, ректор ЦМШ-АИИ Валерий Пясецкий, и. о. директора Московской областной филармонии Сергей Бобков и художественный руководитель симфонического оркестра МОФ Дмитрий Юровский.

Одним из первых совместных проектов станет фестиваль «A tutta forza: духовое искусство». Он пройдет с 11 по 17 октября в ЦМШ-АИИ и будет направлен на популяризацию духового искусства и поддержку молодых исполнителей. Участники фестиваля получат уникальную возможность выступить в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии, а финалом смотра станет гала-концерт с участием оркестра. За дирижерским пультом в заключительном гала-концерте будет стоять художественный руководитель коллектива Дмитрий Юровский.