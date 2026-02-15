Московская областная дума ужесточит контроль за оборотом жидких отходов

Московская областная Дума приняла поправки в законы, регулирующие оборот жидких отходов в регионе. Изменения направлены на усиление контроля в этой сфере и наделяют Министерство экологии Московской области дополнительными полномочиями по надзору на всех этапах движения отходов — от образования до утилизации.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «О масштабах проблемы можно судить по цифрам. Ежедневно в Подмосковье перевозится не менее 25 тысяч кубометров жидких отходов».

Законодательные новации включают утверждение порядка обращения с жидкими отходами, который установит требования к транспортировщикам и переработчикам. Они будут включены в специальный реестр. Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.