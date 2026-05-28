Мособлдума расширила список получателей служебного жилья

Московская областная Дума приняла законопроект, расширяющий перечень категорий граждан, которые могут получить служебное жилье. В список включат сотрудников лесничеств, занимающихся охраной и защитой лесов Подмосковья.

Эта мера социальной поддержки должна укрепить кадровый потенциал лесного хозяйства региона. Особенно важно обеспечить жильем специалистов, работающих в отдаленных лесничествах.

По мнению экспертов, наличие служебного жилья позволит оперативно реагировать на лесные пожары и повысить качество лесохозяйственных работ. Это также станет стимулом для привлечения квалифицированных сотрудников и закрепления их на местах.

Жилые помещения будут предоставлены за счет объектов, переданных в собственность Московской области для нужд лесного хозяйства.