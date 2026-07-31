Жители Подмосковья подали 185 заявок на участие в конкурсе «Знание. Премия»

В заявочной кампании «Знание. Премия — 2026» уже приняли участие более пяти тысяч человек по всей России. Московская область занимает четвертое место среди регионов и второе место в Центральном федеральном округе с 185 участниками.

Большинство заявок от Подмосковья подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что премия стала важным этапом в развитии проектов многих номинантов прошлых лет. По его словам, общественная поддержка и новые возможности для реализации значимых инициатив помогли лауреатам укрепить авторитет в отрасли.

Соискатели могут получить сертификаты об участии и специальные региональные награды, которые будут вручены лучшим просветителям и просветительским проектам в каждом регионе.

Федеральный шорт-лист «Знание.Премия» будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут представители всех регионов России: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.