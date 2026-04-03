Подмосковье выиграло 3 награды на конкурсе практик активного долголетия

В Координационном центре Правительства России подвели итоги VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Московская область вошла в число лидеров и получила награды в трех ключевых номинациях, включая главный приз за инновации. Проекты региона получили высокую оценку федерального центра, а победители — денежные сертификаты на развитие.

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, глава Минтруда России Антон Котяков и другие эксперты в области социальной политики. Всего отбор проходил по пяти номинациям, и в трех из них победу одержали проекты из Подмосковья.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила: «Признание сразу трех подмосковных проектов на федеральном уровне — это результат системной работы. Мы отказались от формального подхода и сделали программы долголетия по-настоящему разнообразными».

Победителем в номинации «Инновационные практики активного долголетия» стал проект «Телемедицина для долголетия». Это система удаленного наблюдения за здоровьем людей старшего возраста. Участники проекта получают на дом медицинские гаджеты, данные с которых в режиме реального времени передаются врачам. При отклонении показателей от нормы система автоматически сигнализирует медику, и пациент получает экстренную консультацию или выезд бригады.

В номинации «Практики для мужчин 60+» победителем стал проект «Бокс для жизни» от Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский». Эта программа ломает стереотип о том, что бокс — удел только молодежи. Для мужчин «серебряного» возраста разработан специальный щадящий комплекс упражнений.

В номинации «Использование региональных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия» победу одержал проект «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей» от «Центра реализации социально-культурных проектов» Администрации Одинцовского городского округа.