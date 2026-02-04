Московская область выставит на торги еще 3 имущественных комплекса

Министерство имущественных отношений Московской области выставило на торги три имущественных комплекса областной собственности, которые могут заинтересовать предпринимателей, работающих в Подмосковье.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов: «В рамках прогнозного плана приватизации Минмособлимущество в феврале выставило для реализации три имущественных комплекса, которые могут быть полезны бизнесу».

В городском округе Серпухов на продажу выставлен имущественный комплекс бывшего социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в деревне Пущино. Комплекс состоит из пяти объектов капитального строительства общей площадью 2106,3 квадратных метра и земельного участка площадью 2,6 гектара. Стартовая цена имущества — 57,5 миллиона рублей. Торги за имущественный комплекс пройдут 10 февраля, заявочная комиссия продлится до 17:00 вторника, 3 февраля. Подать заявку на участие в торгах можно по ссылке.

В поселке Мещерское городского округа Чехов на продажу выставлено двухэтажное здание поликлиники общей площадью 1319 квадратных метра. Стартовая цена — 16,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 16 февраля, а сами торги намечены на 24 февраля. Подробности можно найти по ссылке.

Еще один комплекс недвижимости расположен в Москве в поселке Филимонки. Девять объектов капитального строительства общей площадью 2423,9 квадратных метра на земле площадью 3,27 гектара раньше занимал Филимонковский детский дом. Стартовая цена комплекса — 121,7 миллиона рублей. Торги намечены на 24 февраля, заявки на участие можно подать до 16 февраля на площадке АО «РАД».