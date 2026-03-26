Московская область вошла в число лидеров по сбору макулатуры

Московская область заняла второе место среди мегаполисов и крупнейших регионов России по итогам Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Жители и организации региона сдали на переработку 451,8 тонны бумаги.

Организатором акции выступает АНО «Национальные приоритеты» совместно с Движением «Экосистема». «БумБатл» проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента РФ.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Мы гордимся жителями Подмосковья и благодарны за их активное участие. Высокий результат региона стал возможен благодаря сознательности наших граждан, а также ответственному подходу предприятий и общественных организаций».

По итогам соревновательного сезона распределение мест в категории «мегаполисы и самые крупные регионы» выглядит следующим образом: первое место — Москва (616,6 тонны), второе — Московская область (451,8 тонны) и третье — Санкт-Петербург (210,5 тонны).

Главная цель «БумБатла» — формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе. В шестом сезоне акции более 2,5 миллиона участников из 89 субъектов Российской Федерации собрали 84 тысячи тонн макулатуры.