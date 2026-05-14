Московская область присоединилась к всероссийской тренировке по ЕГЭ

Все 255 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) Московской области приняли участие во всероссийской тренировке по формату единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области, мероприятие собрало более 11 тысяч выпускников. Они тренировались по предметам: информатика, устная часть английского языка и обществознание.

В рамках тренировки были отработаны технологии проведения ЕГЭ. В частности, передача электронных материалов по сети Интернет, печать и сканирование в аудиториях, а также алгоритм действий в случае нештатных ситуаций, например, замена станций печати и оборудования для КЕГЭ и английского языка.

Участие приняли все категории работников ППЭ: руководители, члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), технические специалисты и организаторы.

Кроме того, была проведена проверка системы видеонаблюдения на портале «Смотри ЕГЭ». Тестировались ракурсы видеокамер, четкость изображения и отработка «меток» о нарушениях.

Результаты тренировочного экзамена станут известны выпускникам не позднее 27 мая. Это последняя тренировка перед основным периодом проведения ЕГЭ, который стартует 1 июня по решению Рособрнадзора.