Московская область приглашает компании на мастер-класс по защите интеллектуальной собственности

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует онлайн-встречу для компаний, ориентированных на экспорт. Мероприятие запланировано на 19 мая 2026 года и будет посвящено правовым аспектам охраны товарных знаков для товаров и услуг, выходящих на зарубежные рынки.

Спикером выступит Валерий Лыжин, патентный поверенный из юридической фирмы «Городисский и Партнеры». Участникам расскажут о принципах правовой охраны товарных знаков, системах регистрации в России и за рубежом, а также обсудят примеры «проблемных» товарных знаков.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда поддержки ВЭД МО по ссылке. Здесь же можно задать вопрос спикеру.

Дополнительную информацию о поддержке экспортеров можно найти на инвестиционном портале Московской области: [https://export.invest.mosreg.ru/catalog](https://export.invest.mosreg.ru/catalog). Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».