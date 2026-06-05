Подмосковье представило новые цифровые сервисы на ПМЭФ-2026

В рамках Петербургского международного экономического форума Московская область представила технологию, упрощающую решение бытовых вопросов для жителей региона. Теперь с помощью умной колонки можно узнавать об успехах детей в школе и получать выписки из домовой книги.

Для доступа к образовательным сервисам достаточно привязать умную колонку к аккаунту Яндекса. Чтобы проверить успеваемость ребенка, нужно сказать: «Алиса, запусти навык „Дневник. Моя школа“». После авторизации в электронном дневнике через ЕСИА колонка предоставит расписание уроков, оценки, домашние задания и информацию о посещаемости.

Кроме того, с помощью умной колонки можно заказать выписку из домовой книги. Для этого нужно сказать: «Алиса, запусти навык „Домовая книга в Подмосковье“». Колонка поможет авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заказать выписку и отправит готовый документ в личный кабинет.