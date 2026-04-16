Подмосковье поделится опытом развития электротранспорта на международном форуме

В рамках XVII Международного форума «Экология» Московская область представила свой опыт в сфере экологичного транспорта. Сегодня Подмосковье занимает одно из ведущих мест по развитию инфраструктуры для электромобилей. В области функционируют более 1064 электрозарядные станции, а парк экологически чистого транспорта насчитывает свыше 18 тысяч единиц.

С 2021 года в регионе активно ведется работа с инвесторами по установке электрозарядных станций (ЭЗС). Сотрудники Минэнерго предложили более 1,3 тысяч локаций для размещения станций и сопровождают проекты на всех этапах — от согласования до получения разрешительной документации. Это позволило ускорить рассмотрение заявок на подключение к электрическим сетям и сократить сроки строительства ЭЗС с девяти до трех месяцев.

Параллельно совершенствуется нормативная база. В Подмосковье установлены требования к доле парковочных мест с зарядной инфраструктурой, формируются подходы к размещению ЭЗС на улично-дорожной сети и объектах коммерческой недвижимости.

«Развитие электромобильности в России — это общая задача», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он подчеркнул, что на региональном уровне ведется работа с производителями оборудования, инвесторами и операторами инфраструктуры. Часть решений реализуется на уровне региона, но есть инициативы, требующие проработки на федеральном уровне.