Более тысячи школьников Подмосковья поучаствуют в финале всероссийской олимпиады

В текущем учебном году участники из Московской области показали выдающиеся результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила о значительном росте числа финалистов по ряду предметов.

«Подмосковье показывает уверенный рост на всероссийской олимпиаде — в этом году в финал вышло рекордное количество человек — более 1100 школьников — и уже сейчас на счету нашей сборной 302 диплома», — подчеркнула Людмила Болатаева.

Отмечается увеличение числа участников по различным предметам: по информатике количество участников выросло в 2,7 раза, по обществознанию — почти вдвое. Также зафиксировано увеличение числа финалистов по мировой художественной культуре, математике и праву.

Победители Всероссийской олимпиады школьников получат выплату в размере 500 тысяч рублей, призеры заключительного этапа — 300 тысяч рублей, а участники — 100 тысяч рублей.