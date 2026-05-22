Подмосковье выступило в качестве экспертного партнера на форуме «Госзаказ»

На XXI Форуме-выставке «Госзаказ» Московская область выступила в качестве экспертного партнера. Представители региональных ведомств приняли участие в профильных сессиях, а Комитет по конкурентной политике области сформировал деловую программу мероприятия.

Особое внимание экспертов привлек круглый стол на тему восстановления объектов культурного наследия с привлечением внебюджетных инвестиций. Минкультуры России и ПАО «ДОМ.РФ» организовали дискуссию, на которой обсудили возможные изменения законодательства для снижения административных барьеров в этой сфере.

Был представлен новый подход, рассматривающий ОКН не только как наследие, но и как рыночный актив, создающий добавленную стоимость. Программы льготного кредитования стимулируют привлечение внебюджетных инвестиций. В рамках круглого стола Татьяна Молодцова, представитель Департамента управления делами и цифровой трансформации Минкультуры России, рассказала о реформах законодательства в области управления имущественным комплексом.

Минкультуры России реализует масштабную программу по восстановлению ОКН. До 2030 года планируется восстановить тысячу объектов, из которых более 540 уже переданы инвесторам.

Сергей Ситяков, менеджер по работе с ключевыми партнерами в направлении недвижимости с торгов компании Циан, отметил, что размещение объектов культурного наследия на Циане поможет привлечь инвесторов для их восстановления. Это способствует сохранению исторического облика зданий и улучшению городской среды.

Московская область активно вовлечена в процесс цифровизации работы с ОКН. Теперь согласование проектов реставрации возможно онлайн через портал государственных услуг Московской области. Заместитель начальника Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев подчеркнул удобство электронного документооборота.

На площадке XXI Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ» Комитет по конкурентной политике Московской области и Циан заключили соглашение о сотрудничестве.