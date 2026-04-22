Московская область масштабировала сервис видеоконсультаций в социальной сфере

С начала 2026 года в системе социальной защиты населения Московской области произошли значительные изменения. Регион одним из первых в России внедрил и полностью масштабировал сервис дистанционных видеоконсультаций со специалистами ведомства.

«За несколько месяцев новой платформой воспользовались уже более двух тысяч жителей, — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин. — Мы хотим сэкономить время людей, сохранив при этом максимальную поддержку жителей».

Жители, уже опробовавшие сервис, называют его «спасением для занятых». Теперь, чтобы получить квалифицированный ответ о мерах поддержки, субсидиях или порядке оформления документов, больше не нужно отпрашиваться с работы и ехать через весь город.

Если нет возможности или навыков для онлайн-записи, можно обратиться в любой МФЦ Московской области. Сотрудники центров «Мои Документы» помогут подключиться к видеоконсультации со специалистом социальной защиты.

Чтобы получить консультацию специалиста социальной защиты, жителю достаточно зайти на региональный портал госуслуг по адресу uslugi.mosreg.ru/remote-consulting, выбрать интересующую тему, указать удобное для звонка время, а затем в назначенный час подключиться к видеоконсультации с помощью любого устройства — телефона, ноутбука или планшета.