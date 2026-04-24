Более 4 тысяч человек расселили из аварийных домов в Подмосковье с января

По итогам первого квартала 2026 года Московская область стала лидером в России по темпам переселения граждан из аварийных домов. Всего было переселено 4 128 человек из 1 779 аварийных помещений общей площадью 71,1 тыс. квадратных метров. Такие данные привел Фонд развития территорий — федеральный оператор программы расселения, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Одним из главных инструментов программы стало предоставление жилищных сертификатов, которые действуют в Московской области с 2022 года. Сертификаты позволяют приобрести новое жилье за счет государства как собственникам, так и нанимателям аварийных помещений.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что в 2026 году условия программы были расширены. Теперь воспользоваться сертификатом могут жители домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года. В эту категорию входит около 42 тысяч человек. За первый месяц действия обновленной программы было подано более 300 заявок от жителей аварийного жилья.

Параллельно в регионе продолжается строительство новых многоквартирных домов для переселения. Возведение жилья ведется в Талдомском округе, Шатуре, Зарайске. В Ступине уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного дома для переселенцев.

Для консультаций по вопросам переселения работают горячие линии Минстроя Московской области: 8‑926‑611‑93‑33 и 8‑925‑241‑75‑11.