Подмосковье вошло в топ по числу малых технологических компаний-поставщиков

По итогам первого полугодия 2026 года Московская область вошла в число лидеров среди регионов по количеству малых технологических компаний (МТК) — поставщиков крупнейших заказчиков. Объем их поставок достиг 3,38 миллиарда рублей.

В России число МТК — поставщиков крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ по итогам первого полугодия 2026 года достигло почти 1,5 тысяч. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно на 26% увеличилось число заключенных с МТК договоров — до 6,7 тысяч за первые шесть месяцев текущего года. Их общий объем составил 76,8 миллиарда рублей.

Первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников подчеркнул, что МТК активно участвуют в процессе импортозамещения, производя высокотехнологичную продукцию и компоненты. «Сегодня МТК активно вовлечены в процесс импортозамещения, играя важную роль в производстве высокотехнологичной продукции, компонентов и программного обеспечения — всего, что помогает обеспечивать технологический суверенитет нашей страны», — отметил он.

По данным Корпорации МСП, наиболее востребованными у госзаказчиков были программные продукты — объем таких закупок у МТК составил 9,15 миллиарда рублей. Еще 5,75 миллиарда рублей пришлось на компьютерное оборудование, 5,4 миллиарда рублей — на машины и оборудование. Объем закупок транспортных средств и оборудования превысил 3,2 миллиарда рублей, а услуг в области информационных технологий — 2,8 миллиарда рублей.

Среди всех МТК-поставщиков 90% — это представители малого и среднего бизнеса. Всего за первое полугодие 2026 года более 1,3 тысячи МТК — субъектов МСП заключили свыше 5,7 тысячи договоров на поставки в рамках 223-ФЗ на общую сумму 54,5 миллиарда рублей.

В топ регионов по количеству МТК-поставщиков также входят Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская область, Свердловская область, Пермский край, Самарская и Новосибирская области. Всего в России в реестре МТК насчитывается более 7,2 тысяч компаний.