Московская и Владимирская области достигли договоренности о пролегании границы

Расширенное совещание по вопросу установления границы с Подмосковьем состоялось во Владимире. В Министерстве территориальной политики Московской области сообщили, что сторонам удалось договориться о пролегании черты.

Сейчас четкая граница между Подмосковьем и Владимирской областью не определена. Стороны уже поднимали этот вопрос, и теперь регионам удалось достигнуть договоренностей.

Решили, что располагавшиеся на территории Подмосковья анклавы устранят, а Московская область сохранит свои особо охраняемые природные территории. Также, в границы региона войдут территории для подъезда к некоторым СНТ Павлово-Посадского городского округа. Об этом просили местные жители, с учетом мнения которых вопрос удалось решить.

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