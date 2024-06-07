Московская и Новгородская области подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Главы Московской и Новгородской областей Андрей Воробьев и Андрей Никитин на полях ПМЭФ подписали соглашение о развитии торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Планы на ближайшую пятилетку грандиозные — продолжить расширение совместного туристического проекта «Государева дорога», который свяжет несколько регионов страны, а также многое другое.

По словам Воробьева, соглашение о создании туристического маршрута «Государева дорога» подписали еще в 2019 году, и за прошедшие пять лет удалось сделать многое.

«Тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву, построили по указу Петра I. Путешествуя по нему у нас в Подмосковье, туристы могут посетить „Путевой дворец“ в Солнечногорске, музей-заповедник Менделеева и Блока, а также Усадьбу Середниково, озеро Сенеж и другие достопримечательности», — рассказал губернатор Подмосковья.

Он добавил, что в планах на ближайшие пять лет укрепление тесного сотрудничества в промышленности, торговле, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, охране окружающей среды.

«Подписанное соглашение позволит нам расширить сотрудничество с коллегами из Московской области по многим направлениям. У нас уже есть совместные проекты в сферах культуры и туризма. Кроме того, нам интересен опыт коллег в сфере миграционной политики, жилищно-коммунального хозяйства, образования», — подчеркнул Никитин.

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