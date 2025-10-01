Московская и Калужская области обменялись опытом подготовки спецтехники к зиме

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе с представителями муниципальных учреждений региона посетила завод коммунальной спецтехники в Калужской области. Гостям показали производственные линии и образцы техники, в том числе комбинированные и подметально-вакуумные машины.

Исполняющий обязанности министра Игорь Даниленко подчеркнул, что эффективность работы коммунальных служб напрямую зависит от оснащения современной техникой. Он отметил, что на предстоящий зимний сезон важно не только реагировать на погодные условия, но и работать на опережение.

По его словам, в регионе ежедневно анализируют весь парк с точки зрения функциональности, надежности и экономической эффективности. Вся техника должна быть многофункциональной, маневренной и способной работать в интенсивном режиме.

Кроме того, на базе завода прошел отраслевой форум, где представили новые подходы к уборке общественных и дворовых территорий, методы дистанционной диагностики и мониторинга техники. Участники обсудили перспективы развития коммунального сектора и установили контакты для дальнейшего сотрудничества.