Московская городская военная прокуратура ответит на вопросы 10 декабря

Московская городская военная прокуратура проведет прямую линию для граждан по вопросам антикоррупционного просвещения. Мероприятие пройдет 10 декабря с 09:00 до 17:00.

Консультации для жителей будут проходить по телефону 8(495) 941-08-26. Сотрудники ведомства будут предоставлять информацию в рамках своих компетенций.

Ранее ГУРБ Подмосковья провело социологический опрос о коррупции, который охватил 1600 жителей в 40 городских округах. Каждый пятый отметил улучшение ситуации в этом направлении