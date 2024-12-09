Московская городская военная прокуратура ответит на вопросы 10 декабря
Московская городская военная прокуратура проведет прямую линию для граждан по вопросам антикоррупционного просвещения. Мероприятие пройдет 10 декабря с 09:00 до 17:00.
Консультации для жителей будут проходить по телефону 8(495) 941-08-26. Сотрудники ведомства будут предоставлять информацию в рамках своих компетенций.
Ранее ГУРБ Подмосковья провело социологический опрос о коррупции, который охватил 1600 жителей в 40 городских округах. Каждый пятый отметил улучшение ситуации в этом направлении
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