Московская детская железная дорога завершила 89-й летний сезон

Московская детская железная дорога закончила 89-й эксплуатационный сезон. За лето воспитанники МДЖД перевезли более 20 тысяч пассажиров, совершив 194 рейса. Также юные железнодорожники провели 143 экскурсии для пассажиров, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В этом году летнюю производственную практику прошли 640 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. В течение учебного года они изучали теорию практически по всем железнодорожным профессиям, а летом работали машинистами, дежурными по переездам, диспетчерами, кассирами и другими специалистами.

89-й эксплуатационный сезон на МДЖД завершился раньше обычного из-за предстоящего капитального ремонта павильонов. При этом новый учебный год на малой магистрали начнется, как всегда, 1 октября.

Кроме того, в этом году Московская детская железная дорога впервые представила свою площадку на праздновании Дня железнодорожника на «РЖД-Арене». Воспитанники МДЖД показали макет малой магистрали и тематические фотозоны. Все желающие могли попробовать себя в роли машиниста на тренажере ТУ-10 и поучаствовать в мастер-классах.