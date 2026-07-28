Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана под видом Госжилинспекции

В пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья сообщили о новом виде мошенничества. Злоумышленники маскируются под Государственную жилищную инспекцию и рассылают жителям региона фишинговые сообщения в мессенджерах.

В сообщениях содержится информация о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях, например, о незаконной перепланировке. Для «ознакомления с материалами дела» предлагается перейти по ссылке. Дальше все происходит по классической схеме обмана: мошенники просят авторизоваться через Госуслуги, запрашивают личные данные и код из СМС, предлагают скачать файл, который часто оказывается вредоносным ПО, а также требуют оплатить «штраф» или «госпошлину».

Чтобы не попасться на уловку мошенников, пресс-служба рекомендует не переходить по ссылкам и не скачивать файлы, даже если в сообщении указан точный адрес. Проверять информацию следует на официальных ресурсах ведомства. Также стоит помнить, что Госжилинспекция не рассылает уведомления через личные сообщения в мессенджерах.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным. С памяткой можно ознакомиться по ссылке.