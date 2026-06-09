Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана с видеоконференциями

В Подмосковье активизировались мошенники, которые используют новую схему обмана. Они рассылают письма с приглашением на видеоконференцию, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Когда человек переходит по ссылке, с ним связываются «сотрудники полиции». Они утверждают, что деньги жертвы якобы пошли на финансирование преступлений. Затем жертве показывают видеоинструкцию, в которой объясняют, что нужно снять наличные и передать их «внештатному сотруднику». В завершение мошенники обещают вернуть деньги — да еще и с процентами.

Чтобы не стать жертвой таких мошенников, следует соблюдать простые правила: игнорировать письма с подозрительными ссылками, не перезванивать по неизвестным номерам, а при просьбах перевести, снять или передать деньги сразу прекращать разговор.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным. Памятку можно найти по ссылке.