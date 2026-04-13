Мингосуправления Подмосковья предупредило о схеме мошенничества с госуслугами

В Мингосуправлении Московской области сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают гражданам сообщения, якобы поступившие от медицинских организаций. Цель таких уведомлений — получить доступ к аккаунту на портале госуслуг или использовать номер телефона жертвы.

Сначала человек получает сообщение с предложением «подтвердить прикрепление к поликлинике» или «продлить обслуживание». Ссылка в письме ведет на поддельный сайт, где домен замаскирован под название настоящего медучреждения. На сайте жертве предлагается ввести номер телефона и нажать кнопку «Продлить» или «Открепить». Затем ее просят «отправить талон» в регистратуру.

После этого мошенники звонят жертве под видом сотрудников «Госуслуг» или регистратуры и выманивают доступ к аккаунту или личные данные.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует соблюдать меры предосторожности:

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;

не вводить номер телефона на сомнительных сайтах;

внимательно проверять домен сайта;

прерывать любые сомнительные звонки, особенно если от вас требуют ваши данные.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить ее своим родным.