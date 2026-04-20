Мингосуправления Подмосковья предупредило о схеме мошенничества с мессенджерами

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают жителям сообщения в мессенджерах с предложением подписать петиции за установку шлагбаумов или новых мусорных баков.

Для реализации схемы мошенники создают чат с названием, имитирующим инициативу соседей, например, «Петиция по улице…». В группу добавляются жильцы дома. Один из участников представляется «старшим по дому» или представителем управляющей компании и предлагает проголосовать. Для «подтверждения подписи» просят перейти в якобы официальный чат-бот или пройти авторизацию и назвать код из СМС.

Получив код, злоумышленники получают доступ к личным данным жертвы. Затем они вводят человека в заблуждение, утверждая о взломе аккаунта на Госуслугах или угрозе потери денежных средств, и требуют перевести деньги на «безопасный счет», погасить несуществующий кредит или передать деньги курьеру для «декларирования».

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, не сообщайте никому коды из СМС, не переходите по ссылкам из подозрительных чатов, проверяйте любую сомнительную информацию. Если вам звонят или пишут от имени управляющей компании, найдите официальный номер вашей УК и перезвоните сами.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».