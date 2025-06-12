Мошенника задержали за попытку украсть деньги у жителя Одинцова

Сотрудник попытался обмануть клиентку, которая пришла для замены SIM-карты. Мужчина взял телефон женщины и через приложение банка попытался перевести 50 тысяч рублей с ее счета на свой.

Женщина заметила подозрительное поведение сотрудника и неудачную попытку транзакции и сразу же отреагировала — обратилась в полицию, что и позволило быстро задержать злоумышленника.

После задержания против работника салона возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснили, что подобные мошеннические схемы становятся все более распространенными — многие становятся жертвами злоумышленников, использующих доверие клиентов в финансовых вопросах. Суд рассмотрел дело и принял решение оставить фигуранта под подпиской о невыезде.

Случай стал поводом для дискуссий в сети: пользователи говорят о необходимости повышать информированность в защите личных данных и финансовых средств, а также бдительность при обращении с личными данными и финансовой информацией.