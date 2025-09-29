Мосэнергосбыт сообщил жителям Подмосковья о переходе на прямые расчеты

С 1 октября 2025 года жители ряда многоквартирных домов Подмосковья будут напрямую оплачивать электроэнергию в «Мосэнергосбыт». Переход на прямые договоры произойдет автоматически, заключать их в письменной форме не потребуется. При этом платежи за электричество, используемое на общедомовые нужды, как и раньше, будут поступать через управляющие организации.

Первые квитанции от «Мосэнергосбыта» с указанием лицевого счета жители получат в ноябре. Чтобы документы формировались корректно, необходимо ежемесячно с 15 по 26 число передавать показания счетчиков. Сделать это можно через личный кабинет клиента и мобильное приложение, на официальном сайте компании и в чат-ботах, по телефону контактного центра или в офисах и МФЦ.

На прямые расчеты переходят дома в Балашихе, Видном, Дмитрове, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове, Голицыне, Быкове, Софьине, Ступине и Химках. Ранее эти дома находились в управлении разных компаний, теперь же расчеты будут централизованы.