«Мосэнергосбыт» предупредил об участившихся случаях мошенничества | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:02 «Мосэнергосбыт» предупредил об участившихся случаях мошенничества «Мособлэнерго»

Читать 360 в

Случаи мошенничества участились в Подмосковье. Некоторые из них связаны с визитами злоумышленников, которые выдаются себя за представителей «Мосэнергосбыта».

Жители области начали получать уведомления в почтовых ящиках о необходимости срочной замены электронных автоматических выключателей. Лжеэлектрики появляются в домах, предлагая услуги по замене выключателей за плату.

Реклама

Они утверждают, что без этой замены гарантирующий поставщик электроэнергии не поменяет прибор учета. Подобные случаи зафиксированы по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 62.

Представители «Мосэнергосбыта» напоминают, что замена прибора учета проводится бесплатно, если он вышел из строя или сломался, независимо от состояния выключателей. Министерство энергетики Московской области предупреждает, что сотрудники квалифицированные специалисты не предлагают платные услуги, обходя потребителей.

Работники компании выезжают только по предварительной заявке или для снятия показаний. При этом они обязаны предъявить удостоверение с QR-кодом, который можно отсканировать, чтобы убедиться в подлинности. Дополнительную информацию о работнике «Мосэнергосбыта» можно получить, позвонив в Контактный Центр компании по номеру: +7 (499) 550 09 550.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».