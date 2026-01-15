«Мосэнергосбыт» предостерег от новой схемы обмана с перерасчетом платежей

В Подмосковье появилась новая мошенническая схема в мессенджере Telegram. Злоумышленники создают закрытые группы, выдавая себя за компанию «Мосэнергосбыт».

Аферисты утверждают, что проводят перерасчет коммунальных платежей, и предлагают жителям срочно подтвердить свои данные, чтобы не платить за свет по повышенному тарифу.

Схема работает так: в группе публикуют список с персональными данными участников и требуют их подтвердить. Затем мошенники просят получить уникальный шестизначный код через бота и отправить его в чат. Если человек передает цифры злоумышленникам, они получают доступ к аккаунту на сайте государственных услуг, что может привести к серьезным проблемам.

Как распознать обман:

приглашение в закрытую группу от неизвестного человека;

в названии есть слова «Мосэнергосбыт», «перерасчет» или «корректировка данных»;

от имени компании требуют срочных действий, запугивая ростом платежей;

в группе создают тревожную атмосферу, а другие «участники» активно выполняют указания, создавая видимость реального диалога.

Важно знать, что «Мосэнергосбыт» не создает частные группы в Telegram для общения с клиентами. Компания ведет диалог только через официальные каналы: личный кабинет, мобильное приложение или контактный центр.

При малейших сомнениях следует покинуть чат, посоветоваться с близкими или незамедлительно позвонить по телефону +7 (499) 550-9-550.