Мощный циклон обрушил снегопад на Наро-Фоминск

Минувшей ночью на Наро-Фоминский округ обрушился сильнейший снегопад, который принес циклон «Валли». По прогнозам синоптиков, он может войти в тройку самых мощных за эту зиму.

Снег идет без перерыва, метель создает заносы на дорогах. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Тяжелая техника вышла на расчистку трасс еще ночью, рабочие обрабатывают покрытие от гололеда.

«С ночи вывели на дороги тяжелую технику, усилили обработку от гололеда. С раннего утра трудятся 120 дворников и более 80 единиц техники. Наша задача — обеспечить проезд, расчистить подходы к социальным объектам и не допустить аварий», — рассказал глава округа Роман Шамнэ.

К уборке привлекли штатных сотрудников управляющих компаний и дополнительные ресурсы подрядных организаций. Власти просят жителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ситуацию держат под контролем.