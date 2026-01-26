Мощный снегопад ожидается в Лосино-Петровском городском округе

Синоптики прогнозируют сильный снег, который может продлиться всю ночь. Объем осадков составит до 50 сантиметров, температура опустится до -15 градусов.

Специальная техника обрабатывает улицы противоголедными материалами. Утром во вторник коммунальные службы прометут основные магистрали. С 6:00 начнут чистить подходы к школам, детским садам и поликлиникам.

После окончания снегопада, примерно в 14:00, начнется полномасштабная уборка территории. В первую очередь очистят дороги и подъезды к социальным объектам, затем дворы и детские площадки. Работа будет вестись круглосуточно.

Для контроля используют систему мониторинга на основе ГЛОНАСС. Она позволяет следить за техникой в реальном времени и оперативно ставить задачи.