Мощность очистных сооружений в Сергиевском увеличится вдвое после реконструкции

Крупные очистные сооружения возле поселка Сергиевского под Коломной модернизируют по нацпроекту «Экологическое благополучие». После реконструкции объект сможет принимать вдвое больше сточных вод.

Модернизация очистных сооружений позволит снизить нагрузку на коммунальную систему округа и создать запас мощности.

Комплекс рассчитан на 60 тысяч кубометров в сутки. После обновления мощность увеличится до 130 тысяч кубометров. Всего очистные сооружения будут обслуживать более 130 тысяч жителей. Там обновят системы очистки, блок обеззараживания, фильтры, насосное и воздушное оборудование.

Все работы ведут под контролем специалистов технадзора, готовность объекта достигла 65%. Завершить работы планируют до конца года.