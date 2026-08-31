Мощность котельной в поселке Развилка увеличат в Ленинском округе

В поселке Развилка Ленинского округа продолжается реконструкция котельной, в рамках которой мощность объекта увеличат с 33 до 43 МВт. Работы проводятся по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

В котельной демонтировали один котел ДЕ-10, на его место установили новый агрегат мощностью 7,6 МВт.

«Фундамент уже смонтирован, котел завезен на площадку. Особенность новых агрегатов — повышенная энергоэффективность и возможность работы в автоматическом режиме, что обеспечит стабильное теплоснабжение», — рассказал заместитель генерального директора муниципального предприятия «Видновское ПТО ГХ» Алексей Манаенков.

В настоящее время в работе остаются четыре котла, на которых и начнется отопительный сезон. Обвязка и подключение нового котла будут производиться параллельно с работающим оборудованием. Для нового агрегата установят отдельную дымовую трубу.

После запуска нового котла начнется поэтапный демонтаж старого оборудования, монтаж новых агрегатов и их ввод в эксплуатацию. Все работы будут производиться последовательно в течение отопительного сезона без потери качества и надежности теплоснабжения поселка.

Увеличение мощности котельной позволит обеспечить стабильное теплоснабжение развивающихся микрорайонов и повысит надежность системы. В перспективе до конца 2027 года запланировано обновление трех котельных в Развилке, Измайлово и Суханово.