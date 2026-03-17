Мощность котельной в поселке Ильинское-Усово увеличили на треть

В поселке Ильинское-Усово в городском округе Красногорск модернизировали котельную. Ее мощность после реконструкции увеличилась с 55 до 76 мегаватт.

Теперь специалисты смогут подключить новые жилые и коммерческие объекты.

Котельный зал за счет пристройки расширили до 558 квадратных метров. Кроме того, рабочие установили новую дымовую трубу, высота которой достигает 30 метров.

В самом здании также провели ряд работ: отремонтировали кровлю, обновили систему молниезащиты, бетонную отмостку, полы и штукатурку, а также утеплили цоколь.

За процессом внимательно следили сотрудники Главгосстройнадзора Московской области. После итоговой проверки они выдали заключение о соответствии котельной проекту.

Реконструкция началась в ноябре 2024 года, а завершилась в марте текущего. Застройщиком выступила организация «МСК Энергосеть».

Ввести котельную в эксплуатацию планируют уже в ближайшее время.