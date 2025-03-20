Мощность котельной в деревне Золотово увеличили в Воскресенске

Для увеличения мощности блочно-модульной котельной в деревне Золотово городского округа Воскресенск энергетики соорудили воздушную линию 10 киловольт протяженностью 50 метров и воздушную линию 0,4 киловольта такой же длины. Затем специалисты смонтировали линейный разъединитель и возвели подстанцию с трансформатором 63 киловольт-ампер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что модернизация тепловых сетей в регионе продолжится, а 2025 год станет пиковым периодом, который значительно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.