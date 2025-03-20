Мощность котельной в деревне Золотово увеличили в Воскресенске

Около 1500 жителей деревни Золотово городского округа Воскресенск обеспечит теплом обновленная блочно-модульная котельная. Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Восточные электрические сети» предоставили объекту 60 киловатт мощности.
Для увеличения мощности блочно-модульной котельной в деревне Золотово городского округа Воскресенск энергетики соорудили воздушную линию 10 киловольт протяженностью 50 метров и воздушную линию 0,4 киловольта такой же длины. Затем специалисты смонтировали линейный разъединитель и возвели подстанцию с трансформатором 63 киловольт-ампер.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что модернизация тепловых сетей в регионе продолжится, а 2025 год станет пиковым периодом, который значительно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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