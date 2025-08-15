Мощность электроснабжения водозаборного узла увеличат в Одинцове

Специалисты «Мособлэнерго» реализуют комплекс работ, направленных на увеличение мощности электроснабжения водозаборного узла № 10, расположенного в деревне Глазынино Одинцовского округа. В рамках договора технологического присоединения энергетики реконструировали трансформаторную подстанцию.
Помимо этого, в подстанции заменят восемь высоковольтных ячеек. Все работы планируется завершить до конца августа 2025 года. По итогам модернизации мощность электроснабжения увеличится с 336 до 420 киловатт.
Компания «Мособлэнерго» уделяет особое внимание реализации проектов по технологическому присоединению социально значимых объектов и увеличению мощности их электроснабжения. Большинство подобных заявок выполняется энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков.
Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании.
