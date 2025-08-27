Мощность электроснабжения увеличили для предприятия в поселке Цюрупы в Воскресенске

Энергетики увеличили мощность электроснабжения предприятия малого бизнеса в поселке Цюрупы, занимающегося сдачей в аренду недвижимого имущества на Октябрьской улице. Энергетики изменили объем с 60 до 95 киловольт.

Мощность увеличили в рамках реализации договоров технологического присоединения. Специалисты установили на фасад здания выносное распределительное устройство и прибор учета электроэнергии.

Отметим, АО «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняют при первичной заявке, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности объекта и вида производственной деятельности. АО «Мособлэнерго» принимает заявки на «Портале потребителя».