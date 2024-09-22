Мощи святой Ефросинии Полоцкой доставят в Коломну 25 сентября

В городской округ Коломна по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибудут мощи преподобной Ефросинии Полоцкой. Поклониться святыне можно будет только один день — 25 сентября.

Ковчег с мощами святой Ефросинии Полоцкой поедет по всей стране, чтобы верующие из разных регионов смогли поклониться ей. Их будут возить по монастырям и храмам Смоленской, Московской, Калужской, Подольской, Коломенской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Екатеринбургской и Псковской епархий с сентября по октябрь.

В Коломну мощи доставят на один день 25 сентября. Верующие смогут поклониться им 08:00 до 13:30 в Успенском кафедральном соборе. В селе Шкинь в Свято-Духовском храме мощи преподобной пробудут 16:00 до 18:00.

В 2024 году исполнится 920 лет со дня рождения святой Евфросинии Полоцкой.

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