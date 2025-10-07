Мощи святого патриарха Тихона привезли в Богоявленский собор Ногинска

В Ногинске состоялось важное событие, привлекшее внимание верующих. В этом году Русская православная церковь отмечает столетие со дня кончины святителя Тихона, который был патриархом Московским и всея России.

С апреля по октябрь по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходит Всероссийское принесение ковчега с мощами святителя по городам России и Белоруссии. Ногинск стал одним из трех подмосковных городов, где можно поклониться этой святыне.

6 октября мощи были доставлены в Богоявленский собор, а уже 7 и 8 октября с 08:00 до 19:00 каждый желающий сможет приложиться к мощам. Крестный ход завершится 9 октября, когда ковчег отправится в Храм Христа Спасителя в Москве.

Святитель Тихон стал одиннадцатым Патриархом, избранным на Поместном соборе в 1917–1918 годах. В сложные времена он возглавлял крестные ходы, не боясь гонений и арестов. Своей жизнью он продемонстрировал стойкость веры и преданность Церкви, оставаясь образцом для многих.