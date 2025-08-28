Мощи святителя Тихона прибудут в Одинцово 3 и 4 октября

Русская Православная Церковь организует крупную программу празднования к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Готовится перенос ковчега с частицей мощей святителя в различные епархии России и Беларуси — как точка соприкосновения верующих с памятью о великом святителе и его свидетельстве веры.

Ковчег будет приноситься во все епархии Московской митрополии в период с 29 сентября по 8 октября 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Святительские мощи в Одинцово прибудут 3 октября. Ковчег будет выставлен для поклонения в Георгиевском кафедральном соборе города Одинцово; доступ для верующих откроется 3 и 4 октября с 08:00 до 21:00.

Святитель Тихон возглавлял Русскую Православную Церковь в особенно непростом историческом периоде — с 1917 по 1925 годы. Так, в 1989 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви он был канонизирован как святой. Эта канонизация стала важнейшим шагом на пути прославления Новомучеников и Исповедников Российских — тех святых и мучеников XX века, чьи подвиги веры и мученическую кончину Церковь помнит и почитает.

Эти паломнические мероприятия призваны не только почтить память святителя Тихона, но и укрепить молитвенное единство верующих, напомнить о уроках веры и служения, которые он оставил народу Божьему в годы испытаний. Официальные объявления и подробности расписания будут публиковаться по мере подготовки региональных мероприятий.