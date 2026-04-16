Мощи светителя Филарета представят в Коломне в рамках выставки «Радость слова»

Выставка-форум «Радость слова» пройдет в Коломне 23 и 24 апреля. Православные верующие смогут поклониться мощам святителя Филарета, поучаствовать в дискуссии и ознакомиться с тематической литературой.

Мероприятие начнется 23 апреля в 08:30 со служения Божественной литургии в Тихвинском храме, которое возглавят митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Перед началом литургии для поклонения верующим доставят ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.

Выставка откроется в Конькобежном центре Коломны в 12:00. В программу также войдет дискуссия и встреча с протоиереем Олегом Стеняевым.