Мощи светителя Филарета представят в Коломне в рамках выставки «Радость слова»

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Ногинске осенью
Фото: Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Ногинске осенью

Выставка-форум «Радость слова» пройдет в Коломне 23 и 24 апреля. Православные верующие смогут поклониться мощам святителя Филарета, поучаствовать в дискуссии и ознакомиться с тематической литературой.

Мероприятие начнется 23 апреля в 08:30 со служения Божественной литургии в Тихвинском храме, которое возглавят митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Перед началом литургии для поклонения верующим доставят ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.

Выставка откроется в Конькобежном центре Коломны в 12:00. В программу также войдет дискуссия и встреча с протоиереем Олегом Стеняевым.

Также 24 апреля состоится презентация международного конкурса «Лето Господне», семинар об организации фондов православной литературы в библиотеках и презентация учебников для бакалавров.

Организатором выставки выступили Издательский Совет  и Коломенская епархия Русской Православной Церкви.

