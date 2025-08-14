Мощи Николая Чудотворца прибыли в Красногорск

В храм Дмитрия Солунского доставили мощи Святителя Николая из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Сотни прихожан собрались у Дмитровского храма, чтобы прикоснуться к святыне.

После богослужения верующие отправились в пешее паломничество к храму Святителя Николая на Николиной горе. Маршрут Крестного хода пролегал через леса и парки. Паломники шли по старинным митрополичьим тропам. Об истории уникальных мест им рассказывал опытный экскурсовод Звенигородского государственного музея-заповедника.

На Николиной горе святыню уже ждали прихожане. В храме провели литургию, после чего все желающие могли приложиться к мощам Николая Чудотворца.

Уникальная реликвия пробудет на Красногорской земле до 15 августа. Ежедневно перед мощами будут совершаться молебны. Прикоснуться к ковчегу со святой частицей могут все желающие.

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. К нему обращаются за благословением и помощью. У верующих принято просить у старца здравия, доброго пути и даже хорошего замужества.