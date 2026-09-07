Мощи Димитрия Донского доставили в храм в Одинцовском округе

Ковчег с частицей мощей благоверного князя Димитрия Донского 6 сентября доставили из Московского Кремля в Главный храм Вооруженных Сил России в Одинцовском округе. После молебна святыню отправили в зону СВО.

В соборе состоялся молебен, который возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Димитрий Донской почитается как один из покровителей русского воинства и защитник Отечества. В храме святыня находилась до 18:00 6 сентября, после чего ковчег отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее его будут доставлять в подразделения Вооруженных сил, военные вузы и части.

Доступ к мощам стал возможен после недавних научных работ. Реставраторы открыли саркофаг святого князя в Архангельском соборе Московского Кремля. Комплексные исследования полностью подтвердили подлинность останков. 18 августа у мощей совершил молебен Патриарх Кирилл, 20 августа перед святыней помолился Президент России Владимир Путин.

После исследований несколько фрагментов поместили в специальные ковчеги. Теперь они смогут посещать воинские подразделения и быть доступны для поклонения военнослужащим и верующим.