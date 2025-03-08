Мощи блаженной Матроны Московской привезли в Чехов

Согласно традиции, к мощам Матроны принято приходить с букетами живых цветов, что символизирует искренность и почтение к святой. Цветы становятся данью уважения и любви к ней, а также олицетворяют надежду на благодать и помощь в непростых жизненных обстоятельствах.

Еще при жизни святая блаженная Матрона Московская говорила, чтобы все приходили к ней на могилу и рассказывали о своих бедах. «Я услышу» — обещала она. Многие верующие обращаются к ней с молитвами о поддержке и заступничестве в трудных ситуациях.

Доступ к мощам будет открыт 8 марта до 20:00; а также 9 марта с 6:30 до 19:00. Каждый желающий сможет обратиться к святой, помолиться и выразить свои сокровенные мысли и чувства в эти важные для всех дни.

Зачатьевский храм или Церковь Анны Праведной Зачатия расположена по адресу: г. Чехов, ул. Пушкина, 7.