Мощи блаженной Матроны Московской привезли в Чехов

8 марта отмечался день обретения мощей блаженной Матроны. По этому случаю в Зачатьевском храме прошла божественная литургия.

Каждый желающий мог поклониться святыне. Множество прихожан и паломников пришли выразить свою преданность и уважение. В храме собрались люди разных возрастов, и каждый из них не только помолился, но и поделился своими переживаниями, надеясь на поддержку святой.

«Люди приходят, просят помощи об исцелении болезней. Кто-то — о рождении детей. В личной жизни какую-то помощь просят», — рассказала прихожанка Валентина Бондарева.

Блаженная Матрона при жизни призывала людей приходить к ее могиле, делиться своими заботами и бедами, обещая, что всегда услышит их. Сегодня многие обращаются к ней за поддержкой и молитвенной помощью в трудные моменты.