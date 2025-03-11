Мощи блаженной Матроны Московской привезли в Чехов
8 марта отмечался день обретения мощей блаженной Матроны. По этому случаю в Зачатьевском храме прошла божественная литургия.
Каждый желающий мог поклониться святыне. Множество прихожан и паломников пришли выразить свою преданность и уважение. В храме собрались люди разных возрастов, и каждый из них не только помолился, но и поделился своими переживаниями, надеясь на поддержку святой.
«Люди приходят, просят помощи об исцелении болезней. Кто-то — о рождении детей. В личной жизни какую-то помощь просят», — рассказала прихожанка Валентина Бондарева.
Блаженная Матрона при жизни призывала людей приходить к ее могиле, делиться своими заботами и бедами, обещая, что всегда услышит их. Сегодня многие обращаются к ней за поддержкой и молитвенной помощью в трудные моменты.
По традиции к Блаженной Матроне принято приходить не с пустыми руками, а с букетами свежих цветов — хризантем или белых роз, любимых цветов Святой, в знак уважения и благодарности.
Инициатива принесения мощей в Чехов исходила от архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия. «Мы обратились к нему с просьбой, чтобы он благословил принесение ковчега с частицами мощей в наш храм. И владыка пошел нам навстречу и благословил это благое начинание», — рассказал настоятель Зачатьевского храма и благочинный Чеховского церковного округа иерей Константин Семенов.
Святая Русской православной церкви Матрона Московская родилась в 1881 году в Тульской губернии. Затем перебралась в Москву, где и прожила до конца своих дней, до 1952 года. Ее способность исцелять больных и предсказывать будущее помогла многим людям.