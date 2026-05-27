Мосавтодор завершил летние работы по ремонту дорог в Подольске

Специалисты Мосавтодора провели обширные работы по летнему содержанию дорог в городском округе Подольск. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, специалисты уделили внимание 18 региональным трассам.

Большая часть работ была выполнена в черте города. На проспекте Юных Ленинцев и в микрорайоне Климовск на улице Индустриальной был проведен ямочный ремонт. Мусор и смета были ликвидированы на нескольких улицах, включая Высотную, Орджоникидзе, Большую Серпуховскую, Маштакова, Комсомольскую и проспект Ленина.

В микрорайоне Львовский на улице Московской починили линию освещения и светофор. В Климовске на улице Ленина восстановили «лежачий полицейский», а на Школьной — освещение. На Красногвардейском бульваре и улице Кирова были приведены в порядок остановочные павильоны.

Кроме того, Мосавтодор отремонтировал ямы и знаки на улице Объездная Дорога в поселке Сосновый Бор. На 52-м километре Старого Симферопольского шоссе была восстановлена линия освещения, а в деревне Федюково ликвидированы дефекты дорожного покрытия.