Мосавтодор восстановил знаки еще на 40 на дорогах Подмосковья

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 40 региональных трассах в 19 городских и муниципальных округах, как сообщает Минтранс Московской области. Эти работы проводились в рамках летнего обслуживания для повышения комфорта и безопасности участников дорожного движения.

В городском округе Серпухов ремонт затронул 10 дорог: улицы Звездная, Коншиных, 2-я Московская, Московское и Борисовское шоссе, а также улицы Ленина в поселке Большевик, Заречная в деревне Мещериново и другие. В городском округе Коломна ремонт прошел на улицах Гранатной и Октябрьской Революции.

Кроме того, работы по восстановлению знаков были выполнены в городских округах Подольск, Домодедово, Можайск, Солнечногорск и других. Были приведены в порядок знаки в малых населенных пунктах, включая деревню Ивановка городского округа Воскресенск и деревню Губино Орехово-Зуевского городского округа.

